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Kastamonu'da feci kaza, otomobil kağıt gibi ezildi

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Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak köprünü korkuluklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil kağıt gibi ezildi. 26 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Taşköprü-Hanönü karayolu Kornapa köyü mevkiinde feci bir kaza meydana geldi.

Kastamonu'da feci kaza, otomobil kağıt gibi ezildi

GENÇ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, Sinan Dündar (26) idaresindeki 34 YT 4306 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak köprünün korkuluklarına çarptı. Çarpmanın etkisi ile takla atan otomobil hurda yığınına döndü. Feci kazada sürücüsü Sinan Dündar olay yerinde hayatını kaybetti.

Kastamonu'da feci kaza, otomobil kağıt gibi ezildi

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından hayatını kaybeden gencin cenazesi morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'da feci kaza, otomobil kağıt gibi ezildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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