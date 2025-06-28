Kastamonu'da Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kastamonu'da Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Kastamonu-Bozkurt karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili uçuruma yuvarlandı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'da yoldan çıkan otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu- Bozkurt karayolu Esentepe köyü Çiçekyayla Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan K. (51) idaresindeki 37 PR 274 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 70 metre sürüklenen otomobilde yolcu olarak bulunan 47 yaşındaki Hülya Kalaycı, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Çınar D., Çağrı D. ve Duygu D. ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ve jandarma ekiplerince araç içerisinden çıkartılarak yola kadar taşındı. Yolda ambulansa alınan yaralılar, Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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