Kastamonu'da Ev Yangını: Tek Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde alevlere teslim olan tek katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Devrekani ilçesi İnciğez köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahsin Uysal isimli vatandaşa ait evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine köye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU