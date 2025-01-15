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Kastamonu'da Ev Yangını: Tek Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Kastamonu'da Ev Yangını: Tek Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde Tahsin Uysal'a ait tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, ancak ev kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde alevlere teslim olan tek katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Devrekani ilçesi İnciğez köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahsin Uysal isimli vatandaşa ait evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine köye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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