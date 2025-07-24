Kastamonu'da Ev Yangını: İki Katlı Ev Küle Döndü

Kastamonu'da Ev Yangını: İki Katlı Ev Küle Döndü
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Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde Mustafa Erçelik'e ait iki katlı evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek evi tamamen kül etti. İtfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale ederek çevreye sıçramasını önledi.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde bir ev çıkan yangında küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Azdavay ilçesine bağlı Kanlıdağ köyü Kervansaray Mahallesinde ikamet eden Mustafa Erçelik'e ait evde, henüz bilinmeyen sebeplen yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası yangın yerine Azdavay itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ormanlık alana yakın bir yerde çıkan yangını çevreye sıçramadan kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında, Erçelik'e ait iki katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrasında jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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