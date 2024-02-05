Kastamonu'da elektrikli üç tekerlekli moped kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde elektrikli üç tekerlekli moped araca çarparak annenin yaralanmasına, kızının da ölümüne sebep olan hafif ticari aracın sürücüsü, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kaza, Cide ilçesi Kasaba Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatice Şimşek idaresindeki elektrikli üç tekerlekli moped araca, Cihan Ö. (55) yönetimindeki 34 RK 3823 plakalı Nissan marka hafif ticari araç çarptı. İstinat duvarına çarparak durabilen elektrikli üç tekerlekli mopeddeki Necla Şimşek (64) ve kızı Hatice Şimşek (44) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hatice Şimşek kurtarılamazken, anne Necla Şimşek ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü Cihan Ö., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Cihan Ö., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bir kavgaya karışması sonucu 18 ay cezaevinde tutuklu kalan ve 40 gün önce cezaevinden tahliye olan Cihan Ö.'nün aracı kullandığı sırada 1.92 promil alkollü olduğu öğrenildi. - KASTAMONU