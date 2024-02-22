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Kastamonu'da düzenlenen operasyonda 4 kişi tutuklandı

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Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 4 kişi tutuklandı. Operasyonda, organize suç örgütü üyelerinin kredi kartı dolandırıcılığı yaptığı tespit edildi.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen 4 aylık takip neticesinde Kastamonu, Balıkesir ve Aydın merkezli olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Samsun, Karabük ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyelerinin sözde kuyumculuk adı altında faaliyet gösterdikleri, kredi kartı borcunu ödeyemeyen ve nakit para talebi olan mağdurlardan belirli bir komisyon karşılığı farklı şirketlere ait POS cihazlarını da kullanarak halk arasında 'kredi kartına takla attırmak' tabiri ile bilinen yöntemle ödemelerini sağladıkları, paravan şirketler kurarak bankalardan POS cihazları temin ettikleri ve suç örgütü elebaşı ile örgüt üyeleri arasında suçta kullanılan POS cihazlarını karşılıklı kargo ile gönderdikleri tespit edilen örgüt elebaşı Ömer Çınar'ın da içerisinde olduğu 21 şüpheli yakalandı. 12 ilde ve 35 adreste eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden adliyeye sevk edilen M.K., M.C., T.A. ve O.E. tutuklandı. Örgütün elebaşı olduğu değerlendirilen Ömer Ç. ile diğer şüphelilerin ise jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Ayrıca MASAK ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak analizler sonucu 14 paravan şirkete ait banka hesaplarında 980 milyon TL'lik işlem hacmi ve 105 milyon TL'lik haksız kazanç elde edildiği tespit edildi. Bu çerçevede şüpheliler hakkında suçtan kazanılarak elde edilen mal varlığı değerlerine yönelik şüpheli banka hesaplarına, ele geçirilen nakit para ve 1 adet lüks marka araca el konuldu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Kastamonu 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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