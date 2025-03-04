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Kastamonu'da Düğün Çıkışı Kavga: Bir Kişi Öldü, Yargılama Devam Ediyor

Kastamonu'da Düğün Çıkışı Kavga: Bir Kişi Öldü, Yargılama Devam Ediyor
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Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde bir düğün sonrası çıkan kavgada bir kişi bıçakla hayatını kaybetti. Tutuklu sanıkların yargılanmasına devam edilirken, sanıklar kendilerini savunarak olayın korku ve savunma amaçlı geliştiğini belirttiler.

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde düğün çıkışında iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın zanlılarının yargılanmasına devam edildi.

Olay, 6 Temmuz 2023 tarihinde Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir yakınlarının düğün merasimine katılan Y.A., A.A., H.A. ve B.Y. ile Ersoy Demirci arasında kavga çıktı. Ersoy Demirci, kavga sırasında aldığı bıçak darbeleri ile hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından olaya karıştığı tespit edilen Y.A., A.A., H.A. ve B.Y. gözaltına alınarak tutuklandı. Tutuklu sanıklardan B.Y., soruşturma aşamasında tahliye edildi. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde sanıklar hakkında "kasten öldürme" suçundan açılan dava görülmeye devam edildi.

"Pişmanım, öldürme kastım yoktu"

Görülmeye devam eden duruşmada kendisini savunan tutuklu sanıklardan Y.A., "Olay yerine gidince park yeri bakarken aracın camı patladı. Ersoy bana saldırdı. Korkudan kimse yanaşamadı. Bende korktum. Korktuğum içinde kendimi korumak istedim. Pişmanım, öldürme kastım yoktu. Adalete güveniyoruz, tahliyemi istiyorum" dedi.

"Biz kendimizi korumak istedik"

A.A. ise Ersoy Demirci'nin kendilerine saldırdığını belirterek, "Ben aracı Ersoy'un üzerine sürmedim, hızlıca kavga olan yere gittiğim için araçla döndüğüm anda aracın kapısına kendisi vurdu. Ben de aniden fren yaptım. Sonra araca saldırdı. Ardından kardeşime saldırdı. Kardeşimi aracın üzerine yatırıp boğazını sıktı. Beni de geri çektiler. Tuttular. Bende bıçağı çekip kendisini kurtarmasını söyledim kardeşime. Kardeşimde zaten bu sırada bıçağı çekmiş. Ben sadece kardeşimi korumak istedim. Biz kendimizi korumak istedik. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

"Ben sadece yaralı bir insana yardım ettim"

Tutuklu sanık H.A. da, "Ben insanlık görevimi yaptım. Benim herhangi bir eylemim olmadı. Benim Ersoy ile bir sorunum yok. Yaralı bir insana yardım etmek istedim. Hayatım mahvoldu. Ben sadece yaralı bir insana yardım ettim. Ambulansa aramak istedim fakat telefonu bulamadım. Yanımdakilere ambulansı aramalarını söyledim. Tahliyemi istiyorum" şeklinde konuştu.

"Sanık olmamın tek sebebi diğerleri gibi kavgayı izlemedim"

Tutuksuz yargılanan sanık B.Y. ise, "Biz olay yerine geldiğimizde zaten kavga ediyorlardı. Ben olay yerine gelince çok fazla kan vardı. Biz kavgayı ayırmak istedik. Kamera kayıtlarında da her şey anlaşılıyor. Adalete güveniyoruz. Size saygımız sonsuz. Ben kavgayı ayırmak istedim" ifadelerini kullandı.

Duruşmaya katılan maktul Ersoy Demirci'nin eşi P.D. ile annesi G.D., sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti. Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, Y.A. ve A.A.'nın tutukluluğunun devamına, H.A.'nın ise tahliyesine, B.Y.'nin ise adli kontrol şartlarının kaldırılmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Mahkeme heyeti, mütalaa için dosyayı Cumhuriyet Savcısına devretti. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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