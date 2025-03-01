Kastamonu'da Doğalgaz Tüplü Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde doğalgaz tüplerinin bulunduğu kamyonun devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Daday-Eflani karayolu Okluk köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sıkılaştırılmış doğalgaz tüplerinin yüklü olduğu kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yoğun bir mücadele vererek gazın etrafını yayılmasını engelledi. Kazada yaralanan sürücü, Daday Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazanın ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken yetkililer, bu tür olaylarda sürücülerin kötü hava şartlarına karşı dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu. Kazada kamyonda yüklü bulunan tüplerin boş olduğu öğrenildi. - KASTAMONU