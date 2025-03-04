Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması

Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek anlaşma! Rakam bile belli
Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu

Cenazeye damga vuran an
Bilirkişiyi davasında 5 gazeteciye beraat

Bilirkişi davasında 5 gazeteci için karar verildi
Doğruysa skandal! AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü

AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü

Kastamonu'da Doğal Gaz Taşıyan Tır Devrildi

Kastamonu'da Doğal Gaz Taşıyan Tır Devrildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, sıkılaştırılmış doğal gaz taşıyan bir tır virajda devrildi. Tır sürücüsü yaralanırken, güvenlik önlemleri kapsamında gaz ballooned dışarı salındı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine sıkılaştırılmış doğal gaz taşıyan tır, virajı alamayarak devrildi. Kazanın ardından, ihtimal bir tehlikeye karşı tüplerdeki gaz havaya salındı.

Olay, Bozkurt ilçesi Kastamonu-Çatalzeytin karayolu Çiçekyayla köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) taşıyan 57 ABH 964 plakalı Scanıa marka tır, virajı alamayarak devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Daha sonra güvenlik amacıyla tüplerdeki doğal gaz havaya salındı.

Tüplerdeki gazın boşaltılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı Yaralı sürücü ise Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, tırdaki doğal gaz tüplerinin Çatalzeytin ilçesindeki KARGAZ doğal gaz tesisine taşındığı öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Süper Lig devinin yıldızıyla aşk yaşıyor
img

Edip Akbayram'ın ekonomi yorumu yeniden gündem oldu
img

Kadir Ezildi'den Nihat Hatipoğlu isyanı: Artık yeter
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'e ne oldu? İlk ipucu bulundu

Belgrad didik didik aranıyor! Ece Gürel'den ilk iz bulundu
Bitcoin yatırımcılarına kötü haber: Nasdaq düşüşü kripto piyasasını vuruyor

Nasdaq düşüşü kripto piyasasını vuruyor
Yüz felci geçiren İlyas Salman'ın son hali sevenlerini üzdü

Son hali sevenlerini üzdü
Danla Bilic gönlünü Süper Lig devinin yıldızına kaptırdı

Süper Lig devinin yıldızıyla aşk yaşıyor
Galatasaray'ın kovar gibi gönderdiği futbolcu geri geliyor

Kovar gibi gönderdiği futbolcu geri geliyor
Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında

Başkan "Haberim yok" diyor ama 100 milyonluk yolsuzluk yazışmalarda

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.