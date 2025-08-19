Kastamonu'da Çöplük Yangını: 5 Samanlık Küle Döndü

Kastamonu'da Çöplük Yangını: 5 Samanlık Küle Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan yangında 5 ahşap samanlık kullanılmaz hale geldi. Çöplükten çıktığı değerlendirilen yangın ormana da sıçradı. İtfaiye ve orman ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çöplükten çıktığı değerlendirilen yangında, 5 ahşap samanlık kullanılmaz hale geldi. Ormana da sıçrayan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Olay, Kastamonu'nun Azdavay ilçesi Maksut köyü Tabaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, samanlıkların yanında bulunan çöplerin tutuşmasıyla çıktığı değerlendirilen yangın, 5 samanlığa ve ormanlık alana sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Azdavay, Daday, Pınarbaşı, Ağlı ilçelerinden itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, köylülerin de yardımıyla yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında 5 samanlık kullanılmaz hale gelirken, ormanlık alan zarar gördü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Devlet Bahçeli: Selahattin Yılmaz ülküdaşımdır, suçsuz olduğu anlaşılacak

Bahçeli tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı: O benim ülküdaşım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu olacak

Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.