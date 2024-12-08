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Kastamonu'da Çıkan Yangında Bir Kişi Dumandan Etkilendi

Kastamonu'da Çıkan Yangında Bir Kişi Dumandan Etkilendi
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Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde bir evde çıkan yangında Sevcan Gül isimli bir kişi dumandan etkilendi. Yangın ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen kişiye müdahale etti. Sevcan Gül'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Olay, Azdavay ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Akarsu'ya ait binada bulunan bir evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sırasında evde bulunan Sevcan Gül dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılan Sevdan Gül'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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