Kastamonu'da Çıkan Yangında Bir Kişi Dumandan Etkilendi

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Olay, Azdavay ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Akarsu'ya ait binada bulunan bir evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sırasında evde bulunan Sevcan Gül dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılan Sevdan Gül'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU