Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Abay köyünde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. T.A. ve S.A. birbirlerine ateş açarak yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Abay köyünde T.A. ile S.A. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine T.A. ve S.A. tabancayla birbirlerine ateş etti.

Yaralanan T.A. ve S.A. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kastamonu'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.