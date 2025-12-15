Haberler

Cenaze aracı ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Kastamonu-Taşköprü karayolu Bük köyü mevkiinde cenaze aracı ile traktör çarpıştı, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'da cenaze aracı ile traktörün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu Bük köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.E. idaresindeki K.E. idaresindeki 37 KH 255 plakalı cenaze aracı ile İ.G. yönetimindeki 57 EA 538 plakalı traktör çarpıştı. Kazada, sürücüler ile M.A., H.A. isimli yolcular yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

