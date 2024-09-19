Kastamonu'da beton mikseri ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Daday ilçesinde beton mikseri ile kamyonun çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Kaza, Daday'ın Akpınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal Baş idaresindeki 57 ABE 829 plakalı beton mikseri ile karşı yönden gelen Burhan Çam yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyon kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan feci kazada beton mikseri ve kamyonda bulunan Erdal Baş ve Burhan Çam araçta sıkışarak yaralandı. Vatandaşların ihbarı sonrasında kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından araçlarda sıkışarak yaralanan Erdal Baş ve Burhan Çam, sıkıştıkları yerden kurtarılarak Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken, kaza sonrası ağır vasıtalardan bir tanesinin kupasının koptuğu görüldü.