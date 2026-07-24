Kastamonu’da alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan yangında 5 kişilik ailenin yaşadığı ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Bayıralan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Çelikkıran'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek evi sardı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine İnebolu ve Doğanyurt ilçelerinden itfaiye ekipleri ile İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanan olmazken, 5 kişilik ailenin yaşadığı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı