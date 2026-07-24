Haberler

Kastamonu’da alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu’da alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde çıkan yangında 5 kişilik ailenin yaşadığı ev kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan yangında 5 kişilik ailenin yaşadığı ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Bayıralan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Çelikkıran'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek evi sardı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine İnebolu ve Doğanyurt ilçelerinden itfaiye ekipleri ile İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanan olmazken, 5 kişilik ailenin yaşadığı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu

Özgür Özel CHP'den istifa etti! İşte kurduğu partinin ismi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den kritik hamle! Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı

Gece yarısı art arda patlamalar! Füzelerin hedefi bu kez bambaşkaydı
Bu hatayı sakın yapmayın! Evde sakladığınız altınlar hurdaya dönüşebilir

Bu hatayı sakın yapmayın! Evdeki altınlarınız hurda olabilir

Henüz 15 yaşında! Yaptığından utanacağına bir hatıra fotoğrafı çektirdi

Henüz 15 yaşında! Yaptığından utanacağına bir de poz verdi
Zincir marketlerde satılan ünlü peynirde büyük tehlike! Hepsi toplatıldı

Zincir markette satılan ünlü peynirde büyük tehlike! Hepsi toplatıldı
Rus kadına torunlarından kötü sürpriz: Düşmanca bana bakıyorlar

Plaja giden Rus kadına kötü sürpriz: Şu anda herkes bana bakıyor
Yemen tarihinde bir ilk! Dışişleri Bakanlığına kadın bakan atandı

Tarihi atama! Ülkede bir ilk yaşanıyor
Vincenzo Italiano'nun hareketi maçın önüne geçti

Maçın önüne geçen görüntü! Türkiye Italiano'nun hareketini konuşuyor