Azdavay'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Kastamonu'nun Azdavay ilçesine bağlı Tasköy Elece Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayda bir ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan yangında 1 ev kullanılmaz hale geldi.
Olay, Azdavay ilçesi Tasköy Elece Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir ev de henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine köye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Köye ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 1 ev kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı