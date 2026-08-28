Haberler

Azdavay'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Azdavay'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Azdavay ilçesine bağlı Tasköy Elece Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayda bir ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan yangında 1 ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Azdavay ilçesi Tasköy Elece Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir ev de henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine köye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Köye ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 1 ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka 'Yükseklere kaçın' uyarısı

469 kişi öldü, şimdi de baraj patladı! Halka "Kaçın" uyarısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bülent Arınç'tan dikkat çeken 'Süleymancılar' çıkışı: Masumiyet karinesi ihlal ediliyor

Bülent Arınç'tan dikkat çeken 'Süleymancılar' çıkışı
Güle güle Cengiz Ünder! İşte yeni takımı

Güle güle Cengiz! İşte yeni takımı
Sadece 36 saat dayanabildi! Diş hekimine verdikleri maaşa bakın

Sadece 36 saat dayanabildi! Diş hekimine verdikleri maaşa bakın
Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Leao olmayınca eski yıldızına döndü

Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Eski yıldız hayırlı uğurlu olsun

Hollanda’da Türk çalışanın başına gelenler pes dedirtti

Hollanda’da Türk çalışanın başına gelenler pes dedirtti
Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu

Görüntüler kutsal topraklardan! Kaçacak yer aradılar
Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 469'a yükseldi

Felaketin boyutu korkunç! Ölü sayısı arttı, yeni alarm verildi