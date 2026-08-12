Kastamonu'da 22 Yıl Ceza Kaçağı Yakalandı

Kastamonu'da hakkında kesinleşmiş 22 yıl 9 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, "kasten öldürme" suçu başta olmak üzere toplam 17 ayrı suç kaydı bulunan ve hakkında kesinleşmiş 22 yıl 9 ay hapis cezası bulunan A.U.'nun yakalanması için Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin "dur" ikazına uyhmayan A.U.'nun, kullandığı aracı jandarma personelinin üzerine sürerek kaçmaya çalıştı. Şahıs, jandarma ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek yakalandı. Uyuşturucu madde etkisi altında olduğu tespit edilen şahıs, işlemlerinin adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı