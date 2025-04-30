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Kastamonu-Bartın Sahil Yolunda Heyelan Tehlikesi

Kastamonu-Bartın Sahil Yolunda Heyelan Tehlikesi
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Kastamonu'nun Cide ilçesi ile Bartın arasında ulaşım sağlayan sahil yolunda meydana gelen heyelanlar, sürücüler için tehlike oluşturuyor. Yolun bir kısmı çökme ve çatlaklar nedeniyle tek şeride kapatıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesi ile Bartın arasında ulaşımın sağlandığı sahil yolunda meydana gelen heyelanlar tehlike oluşturuyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde ilkbaharın gelmesi ile birlikte heyelanlar meydana geliyor. Heyelanlar, Kastamonu'nun Cide ilçesi ile Bartın arasında ulaşımın sağlandığı sahil yolunda tehlike oluşturdu. 5 gün önce meydana gelen heyelan sebebiyle yuvarlanan kayalar sebebiyle ulaşıma kapanan yol, Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Aynı güzergah üzerinde bir farklı heyelan sebebiyle yolun bir kısmında çökme ve çatlaklar oluştu. Karayolları ekipleri yolun tek şeridini ulaşıma kapattı. Trafik akışı ise tek şeritten sağlanıyor.

Yolu kullanan vatandaşlar, yaşanan heyelanlar sebebiyle endişeli olduklarını ve kalıcı bir çözüm bulunması gerektiğini ifade etti. İki yönlü trafiğin tek şerit üzerinde sağlanmasının ise kazalara sebep olabileceğini belirten vatandaşlar, daha fazla uyarı tabelalarının koyulması gerektiğini dile getirdi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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