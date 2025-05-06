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Kasksız Yolcuya Vali Uyarısı: Anneler Günü Hediyesi Kask Olacak

Kasksız Yolcuya Vali Uyarısı: Anneler Günü Hediyesi Kask Olacak
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Bartın'da kasksız motosiklet yolcusu, Vali Nurtaç Arslan tarafından uygulama sırasında yakalandı. Vali Arslan, sürücüye, annesine Anneler Günü hediyesi olarak kask almasını istemesiyle dikkat çekti. Uygulama kapsamında sürücülerin trafik kurallarına uyması gerektiği vurgulandı.

Kasksız yolcu, uygulama yapan valiye yakalandı

Vali Arslan, motosiklet sürücüsüne kask alma cezası kesti

BARTIN - Bartın'da motosikletle kasksız halde seyreden bir kadın yolcu, Trafik Haftası nedeniyle uygulama yapan Vali Nurtaç Arslan'a yakalandı. Motosiklet donanımlarının kullanılması ve trafik kurallarına uyulması konusunda sürücüyü uyaran Arslan, ceza olarak ise sürücünün motosikletteki yolcu annesine kask hediye almasını istedi.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Şehiriçi Trafik Şubesi ekipleri, Bartın Valisi Nurkaç Arslan, Bartın Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ve askeri komutanlar, motosiklet sürücülerine yönelik trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada polisler, durdurdukları motosikletlerin sürücülerinden evrakları isteyerek, kontrol etti.

Vali Arslan ise tüm sürücüleri trafik kurallarına uyulması ve gerekli donanımların trafikke kullanılması gibi konularda uyarılarda bulundu.

Kasksız yolcu valiye yakalandı

Arkasında annesi ile seyahat eden bir motosiklet sürücüsü ise uygulama noktasına gelince Vali Arslan'ın dikkatini çekti.

Vali Arslan, yolcu kadının kim olduğunu sorması üzerine sürücü annesi olduğunu ifade etti. 11 Mayıs'ta Anneler Günü'nün kutlanacağını hatırlatan Vali Arslan, sürücüye ceza olarak ise annesine, Anneler Günü hediyesi olarak kask alıp hediye etmesini istedi.

Vali Arslan'ın Anneler Günü'nü de kutladığı kadın ve oğlu, kasksız bir daha trafiğe çıkmayacakları sözünü vererek, uygulama noktasından ayrıldı.

Vali Arslan ise yaptığı uyarılarda, en korunmasız araçların motosikletler olduğunu ifade ederek, motosiklet sürücüleri ve yolcuların gerekli donanımlarını kullanması ve kurallara uymasının çok önemli olduğunu kaydetti. Vali, kazalarda sürücü kadar ailelerinin de büyük acı yaşadığını hatırlatarak, tüm sürücülere dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - 3.Sayfa
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