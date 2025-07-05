Kaskla defalarca saldıran motosikletli, taksici araçtan inince zor kurtuldu

Trafikte her gün yaşanan korkunç kavgaların sonuncusu İzmir'in Bornova ilçesinde kaydedildi. Bir motosikletli, trafikte bir taksi sürücüsüyle kavgaya tutuştu.

MOTOSİKLETLİ, KASKIYLA TAKSİYE VURDU

Motosikletinden inen genç, kaskıyla taksiye vurmaya başladı. İlk başta araçta kalan taksi sürücüsü, motosikletli genç uzaklaşmayınca aracından indi. Taksi sürücüsü, motosikletliye saldırmaya başladı.

TAKSİ ŞOFÖRÜ, MOTOSİKLETLİYİ DARBETTİ

Motosikletliyi uzun süre darbeden taksi sürücüsünü sakinleştirmek kolay olmadı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.