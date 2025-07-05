Kaskla defalarca saldıran motosikletli, taksici araçtan inince zor kurtuldu
İzmir'in Bornova ilçesinde bir motosikletli, trafikte tartıştığı taksi şoförüne kaskla saldırdı. Kaskı defalarca savuran motosikletli, taksi şoförü aracında inince hayatının şokunu yaşadı. Taksi şoförü, motosikletliyi darbederken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Trafikte her gün yaşanan korkunç kavgaların sonuncusu İzmir'in Bornova ilçesinde kaydedildi. Bir motosikletli, trafikte bir taksi sürücüsüyle kavgaya tutuştu.
MOTOSİKLETLİ, KASKIYLA TAKSİYE VURDU
Motosikletinden inen genç, kaskıyla taksiye vurmaya başladı. İlk başta araçta kalan taksi sürücüsü, motosikletli genç uzaklaşmayınca aracından indi. Taksi sürücüsü, motosikletliye saldırmaya başladı.
TAKSİ ŞOFÖRÜ, MOTOSİKLETLİYİ DARBETTİ
Motosikletliyi uzun süre darbeden taksi sürücüsünü sakinleştirmek kolay olmadı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa