Haberler

Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Şüpheli Kaybolma

Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Şüpheli Kaybolma
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manavgat'ta kasise hızlı giren motosiklet devrildi, sürücü yaralandı. Olay yerine gelen 2 kişi, trafik ekipleri gelmeden motosikleti ve valizi alarak uzaklaştı. Sürücünün ehliyetinin yetersiz olduğu belirlendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kasise hızlı giren motosikletli devrilerek sürüklendi. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen 2 kişi kaza yapan motosikleti trafik ekipleri gelmeden götürdü.

Kaza, Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Sorgun Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevreyolu istikametine seyir halindeki Ahmet D.'nin kullandığı 07 BHR 856 plakalı motosiklet araçların hızını yavaşlatmak amacıyla yapılan kasise hızlı girmesi sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürüklenerek karşı şeride geçen motosiklet sürücüsü yaralanırken, karşı şeritte seyir halindeki araç sürücülerinin dikkati sayesinde daha büyük bir kaza ucuz atlatıldı.

Ekipler gelmeden motosikleti alarak uzaklaştılar

Yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazanın ardından olay yerine gelen başka bir motosiklette bulunan 2 kişiden birisi trafik ekiplerinin gelmesini beklemeden kaza yapan motosiklete binerek olay yerinden hızla uzaklaşırken, diğer kişi kaza yapan sürücünün valizini alarak ortadan kayboldu. Yapılan kontrolde motosikleti kullanan Ahmet Demirtaş'ın sürücü belgesinin yetersiz olduğu belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Enflasyon rakamları belli oldu

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti

Milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren zam oranı netleşti

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı

Gözaltındaki Erdal Beşikçioğlu'yla ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinde gece yarısı bombası! Darwin Nunez'i getiriyorlar

Süper Lig devi durdu durdu bombayı gece yarısı patlattı
Dembele gözlerden uzak tuttuğu eşiyle fotoğraf paylaştı, beğeni butonu çöktü

Sır gibi sakladığı eşiyle fotoğraf paylaştı, beğeni butonu çöktü
Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'na kızından duygusal mesaj

Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'nun kızından mesaj var
Ne yapıyorsun Uğurcan? Hazırlık maçı da olsa affetmediler

Galatasaray taraftarı bu görüntüden hiç memnun kalmadı

Galatasaray'da neler oluyor? Osimhen'den Yunus'un ağzını açıkta bırakan hareket

Milyonları endişelendiren görüntü! Yunus'a dikkat
Fenerbahçe'de büyük kriz! Yıldız futbolcu İsmail Kartal'ı şikayet etti

Fenerbahçe'de büyük kriz! Yıldız futbolcu İsmail Kartal'ı şikayet etti
Dünyanın en genç satranç büyükustası Yağız Kaan Erdoğmuş 1. sırada

Milli gururumuzdan tarihi başarı! Dünyada 1. sıraya yükseldi.