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Kasım Gülpınar depreme canlı yayında yakalandı

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, basın toplantısı sırasında depreme yakalandı. O esnada bir şahsın tekbir getirerek "Allahu ekber! Allahu ekber" demesi dikkatlerden kaçmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

KASIM GÜLPINAR CANLI YAYINDA YAKALANDI

Birçok ilimizde hissedilen depreme Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, basın toplantısı sırasında yakalandı. Kısa süreli paniğin hakim olduğu o anlarda bir vatandaşın ""Allahu ekber! Allahu ekber" diyerek tekbir getirmesi dikkat çekti.

Kasım Gülpınar depreme canlı yayında yakalandı
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Kasım Gülpınar Şanlıurfa Gülpınar Deprem

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