İstanbul'un yanı başı! Yüzlerce araç karda mahsur kaldı
İstanbul'a sadece bir kaç saat mesafede bulunan Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Kayak merkezine giden yolda yoğun kar yağışı nedeniyle yüzlerce araç mahsur kaldı.
Kocaeli, Sakarya ve İstanbul başta olmak üzere çevre şehirlerden gelen yüzlerce kişi Kartepe Kayak Merkezi'ne çıkmak istedi.
YÜZLERCE ARAÇ MAHSUR KALDI
Ancak zaman zaman kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kayak merkezine çıkmak isteyen bazı araçlar kaza yapıp, bazıları da yolda mahsur kalınca trafik tamamen durdu.
YOL TAMAMEN KAPANDI
Trafik öğle saatlerinden itibaren uzamaya başladı. Akşam saatlerine doğru ise yol tamamen kapandı. Sürücüler ve araçlarda bulunanlar zor anlar yaşadı.
VATANDAŞLAR ÇEKTİKLERİ VİDEOLAR İLE YARDIM İSTEDİ
Bazı vatandaşlar çektikleri videolar ile yardım istedi. Yolun kapanması sebebiyle tuzlama araçları da bölgeye ulaşmakta güçlük çekiyor.