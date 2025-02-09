İstanbul'un yanı başı! Yüzlerce araç karda mahsur kaldı

Kocaeli, Sakarya ve İstanbul başta olmak üzere çevre şehirlerden gelen yüzlerce kişi Kartepe Kayak Merkezi'ne çıkmak istedi.

YÜZLERCE ARAÇ MAHSUR KALDI

Ancak zaman zaman kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kayak merkezine çıkmak isteyen bazı araçlar kaza yapıp, bazıları da yolda mahsur kalınca trafik tamamen durdu.

YOL TAMAMEN KAPANDI

Trafik öğle saatlerinden itibaren uzamaya başladı. Akşam saatlerine doğru ise yol tamamen kapandı. Sürücüler ve araçlarda bulunanlar zor anlar yaşadı.

VATANDAŞLAR ÇEKTİKLERİ VİDEOLAR İLE YARDIM İSTEDİ

Bazı vatandaşlar çektikleri videolar ile yardım istedi. Yolun kapanması sebebiyle tuzlama araçları da bölgeye ulaşmakta güçlük çekiyor.