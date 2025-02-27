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Kartepe'deki Metan Gazı Yangını 10 Gündür Sürüyor

Kartepe'deki Metan Gazı Yangını 10 Gündür Sürüyor
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, zemin etüdü sırasında çıkan metan gazı 10 gündür yanmaya devam ediyor. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altında tutuluyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde zemin etüdü sondaj çalışması sırasında çıkan metan gazı 10 gündür yanmaya devam ediyor.

Kartepe'de 17 Şubat saat 14.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak'taki metro inşaatında yaklaşık 47 metre derinlikte sondaj çalışması yapıldığı sırada yüzeye çıkan metan gazı alevlendi. Ekipler şerit çekerek bölgede güvenlik önlemi aldı. 18 Şubat'ta itfaiye ekipleri yangın battaniyesiyle alevleri söndürürken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan (TÜBİTAK) bölgeye gelen uzman ekipler numune aldı. Numune alınmasının ardından itfaiye ekipleri yangını kontrollü olarak yeniden alevlendirdi.

Yangın 10 gündür aralıksız devam ediyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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