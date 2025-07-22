Kartepe'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

Kartepe'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü H.M.Ü, ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı, yaralı hastaneye sevk edildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, H.M.Ü idaresindeki 41 BAP 181 plakalı motosiklet ile G.A'nın kullandığı 34 GMH 946 plakalı Fiat marka otomobil, Dumlupınar Mahallesi Afacan Sokak'taki kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü H.M.Ü. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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