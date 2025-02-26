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Metan gazı yangını 9. gününde

Metan gazı yangını 9. gününde
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde zemin etüdü sondaj çalışması sırasında çıkan metan gazı yangını, 9 gündür devam ediyor. Olay yerine sevk edilen ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde zemin etüdü sondaj çalışması sırasında çıkan metan gazı, 9 gündür yanmaya devam ediyor.
Kartepe'de 17 Şubat günü saat 14.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak'taki metro inşaatında yaklaşık 47 metre derinlikte sondaj çalışması yapıldığı sırada yüzeye çıkan metan gazı alevlendi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler şerit çekerek bölgede güvenlik önlemi aldı.
18 Şubat'ta itfaiye ekipleri yangın battaniyesiyle alevleri söndürürken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan (TÜBİTAK) bölgeye gelen uzman ekipler numune aldı. Numune alınmasının ardından itfaiye ekipleri yangını kontrollü olarak yeniden alevlendirdi.
Yangın 9 gündür aralıksız devam ederken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları da sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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