Elektrikli bisikletten düşen hamile kadın karnındaki bebeğiyle hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Sarımeşe ışıklarda saat 16.30 sıralarında 5 aylık hamile Malika Gadeova elektrikli bisikletten düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahalede bulunan sağlık ekipleri ambulansla hastaneye doğru yola çıktı.

AMBULANS HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI

H.D. kontrolündeki 41 ANG 584 plakalı ambulans, ışıklarda M.N.K. idaresindeki 41 AYD 947 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, önce hamile kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazada yaralanan ambulans şoförü, 2 acil tıp teknisyeni ve hafif ticari araç sürücüsü M.N.K.'nin annesi, sağlık ekiplerince sedyeye alınarak hastaneye kaldırıldı. M.N.K. ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı 5 kişi çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

HAMİLE KADIN VE BEBEĞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansın içinde bulunan yaralı Malika Gadeova önce özel bir hastaneye kaldırıldı, oradan da Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Gadeova ve bebeği, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.