Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Zorlu Holding CEO'su için karar verildi
Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı

Ramazan mesajından rahatsız olan Zorlu CEO'sunun ifadesi ortaya çıktı
AK Parti seçim için ilk kez net tarih verdi

AK Parti seçim için ilk kez net tarih verdi
İsrail'den katliam hamlesi! 400 bin asker orduya çağrıldı

Bu resmen katliam hamlesi! 400 bin asker geliyor

Elektrikli bisikletten düşen hamile kadın karnındaki bebeğiyle hayatını kaybetti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 5 aylık hamile kadın elektrikli bisikletten düşerek yaralandı. Yaralı kadını hastaneye götüren ambulans hafif ticari araç ile çarpıştı. Başka bir ambulansla hastaneye kaldırılan hamile kadın ve karnındaki bebeği tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Sarımeşe ışıklarda saat 16.30 sıralarında 5 aylık hamile Malika Gadeova elektrikli bisikletten düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahalede bulunan sağlık ekipleri ambulansla hastaneye doğru yola çıktı.

AMBULANS HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI

H.D. kontrolündeki 41 ANG 584 plakalı ambulans, ışıklarda M.N.K. idaresindeki 41 AYD 947 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, önce hamile kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazada yaralanan ambulans şoförü, 2 acil tıp teknisyeni ve hafif ticari araç sürücüsü M.N.K.'nin annesi, sağlık ekiplerince sedyeye alınarak hastaneye kaldırıldı. M.N.K. ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı 5 kişi çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elektrikli bisikletten düşen hamile kadın karnındaki bebeğiyle hayatını kaybetti

HAMİLE KADIN VE BEBEĞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansın içinde bulunan yaralı Malika Gadeova önce özel bir hastaneye kaldırıldı, oradan da Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Gadeova ve bebeği, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Elektrikli bisikletten düşen hamile kadın karnındaki bebeğiyle hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Zelenskiy, Beyaz Saray'daki kavga sonrası bambaşka karşılandı
img

Lemina'dan "Mourinho Irkçı mı?" sorusuna olay yaratacak yanıt
img

İşte ünlü şarkıcının ağızları açık bırakan değişimi
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDeli Dumrul71:

hayat ne yapsan boş ambulans kurtaracak ama oda kaza yapıyor ecel gelirse ah edip vah edip ağlama,, Allah rahmet eylesin

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı anlatım! İlk yarıda tek gol var

Neler yaşandı neler! İlk yarıda tek gol var
Herkes Galatasaray'ın kazandığı bu penaltıyı tartışıyor

İşte Galatasaray'ın kazandığı penaltı
Cübbeli Ahmet kızının çakarlı lüks ciple görüntülenmesine ilişkin ilk kez konuştu

Kızı çakarlı lüks ciple görüntülenen Cübbeli Ahmet sessizliğini bozdu
Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket

Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket! Fark iyiden iyiye açılıyor
Gizemli hayırsever depremzedelerin 1 milyon 600 bin liralık market borcunu ödedi

Markete asılan pankartı gören vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı
Zelenskiy'e fırçası Trump'a pahalıya patladı! Tüm satışları durdurdular

Zelenskiy'e fırçası Trump'a pahalıya patladı! Tüm satışları durdurdular

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.