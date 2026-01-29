Haberler

Kartepe'de tartışma kavgaya döndü: Baba, çocuklarının yanında darp edildi

Güncelleme:
Kocaeli'nin Kartepe bölgesinde ATV turu düzenleyen şahısların, tartıştıkları vatandaşlara çocuk ve kadınların yanında saldırması sonucu dehşet anları yaşandı. Olayda 15 yaşındaki bir çocuk da saldırıya uğrayarak gözyaşlarına boğuldu.

Kocaeli'nin turizm bölgesi Kartepe'de ATV turu düzenleyen şahıslar, tartıştıkları vatandaşlara çocuk ve kadınların yanında saldırdı. Çocuklar gözyaşlarına boğulurken, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, mühürlenen Kartepe Green Park Otel'in sahasında meydana geldi. İddiaya göre ATV işletmecileri ile ATV turu için gelen vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine grupta bulunan ve rehber olduğu ileri sürülen şahıs, arkadaşlarını çağırdı. Diğer çalışanların da gelmesiyle tartışma büyüdü. ATV turu düzenleyen şahıslar 15 yaşındaki arkadaşlarının yumruk yediğini iddia ederek vatandaşlara saldırdı. Bir çocuk ise saldırıya uğrayan babası için gözyaşlarına boğuldu.

Yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
