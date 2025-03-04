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Kartepe'de 60 Yaşındaki Adam Tarlasında Ölü Bulundu

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 60 yaşındaki Hayati Yiğiter, çalıştığı tarlada ölü bulundu. Kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Kartepe 60 yaşındaki şahıs, çalıştığı tarlasında ölü bulundu. Yaşlı adamın kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, Acısu Mahallesi Uzman Caddesi'nde bulunan bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayati Yiğiter'i (60) tarlasında hareketsiz halde yatarken bulan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Hayati Yiğiter'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, tarla ve çevresinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından yaşlı adamın cansız bedeni morga kaldırıldı. Oruçlu olduğu öğrenilen Hayati Yiğiner'in kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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