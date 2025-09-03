Kartel dehşeti: TikTok fenomeni kadın ve ailesi kamyonette katledildi

Meksika'da genç bir TikTok fenomeni, eşi ve iki çocuğu, içinde bulundukları kamyonette ölü bulundu. Cinayetin ardında kartel bağlantısı olduğu düşünülüyor.

32 yaşındaki Esmeralda Ferrer Garibay, 36 yaşındaki eşi Roberto Carlos Gil Licea, 13 yaşındaki oğulları Gael Santiago ve 7 yaşındaki kızları Regina, Guadalajara'da terk edilmiş bir aracın içinde katledilmiş halde bulundu.

Ailenin kısa süre önce Michoacán'dan iş için taşındığı öğrenildi. Yetkililer, cinayetin Esmeralda'nın TikTok paylaşımlarından değil, eşinin araç ticareti ve tarımla ilgili işleri nedeniyle işlendiğini düşünüyor.

Polis, kamyonetin izini sürerek bir tamirhaneye ulaştı. Burada bulunan kan lekeleri ve balistik deliller, ailenin burada öldürüldüğünü ortaya çıkardı.

Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı ancak delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldı. Serbest kalanlardan biri, adliyeden çıkarken silahlı kişiler tarafından kaçırıldı.

Esmeralda, TikTok'ta 18 bin takipçiye sahipti ve lüks yaşamını paylaşmasıyla biliniyordu. Videolarında markalı kıyafetler, lüks arabalar, tatil görüntüleri ve sık sık kartellere övgü yapan şarkılar yer alıyordu.

Son videosu 7 Ağustos'ta paylaşıldı ve 100 binden fazla izlendi. Bazı videoları ise 600 bini aşmıştı.

Guadalajara: Şiddetin gölgesinde bir şehir

Meksika'nın ikinci büyük kenti Guadalajara, son yıllarda en çok şiddetin yaşandığı yerlerden biri. Şehir, dünyanın en güçlü suç örgütlerinden CJNG kartelinin merkezi olarak biliniyor. Kaçırma, infaz ve kayıplar günlük hayatın bir parçası haline gelmiş durumda.

Esmeralda ve ailesi de bu şiddetin kurbanlarından biri oldu.