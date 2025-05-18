Kartalkaya Yangınında 81 Ceset Torbası Kullanıldı

Kartalkaya Yangınında 81 Ceset Torbası Kullanıldı
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Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında 78 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili hazırlanan iddianamede, 81 ceset torbası kullanıldığı ve bazı cesetlerin karbonize halde olduğu açıklandı. Soruşturma kapsamında 13 kişiye 1998'er yıl, 19 kişiye ise 22 yıl 6 ay hapis istemiyle dava açıldı.

78 kişinin yaşamını yitirdiği Kartalkaya faciasında 81 ceset torbası kullanıldığı iddianamede

BOLU - Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin hazırlanan iddianamede, olay yerinde kurulan sahra çadırında yapılan incelemelerde toplam 81 ceset torbası kullanıldığı belirtildi.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iddianame tamamlanarak, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 kişi hakkında toplamda 1998'er yıl, 19 kişi hakkında da 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yeni detaylar ortaya çıktı.

81 ceset torbası kullanıldı

Faciada hayatını kaybeden şahısların olay yerinde kurulan sahra çadırında numaralandırılarak incelendiği ve bazı cesetlerin vücut bütünlüğünün korunmuş olmasına rağmen, birçoğunun karbonize halde ve tanınmaz durumda bulunduğu ifade edildi. İlk gün 79 ayrı torbada ceset ya da ceset parçalarının incelemeye alındığı, ertesi gün yapılan aramalarda bulunan 2 ayrı ceset parçası ile bu sayının 81'e ulaştığı aktarıldı. İddianamede, bazı cesetlerin DNA yöntemiyle kimliklendirilebildiği, olayın ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilen numunelerin analiz edildiği bilgisine de yer verildi.

Uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 189 sayfalık raporda, yangının otelin 4'üncü katında bulunan restoranın "show" bölümünde kullanılan "grill plate" cihazından çıktığı belirtilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa
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