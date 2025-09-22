Haberler

Kartalkaya Yangın Duruşmasında Acılı Baba Rıfat Doğan'dan Sert Açıklamalar

Kartalkaya'daki yangın faciasında kızı ve eşini kaybeden Rıfat Doğan, duruşmada sanıkları eleştirerek 'Hollywood senaryosu yazmaya çalışırken Boluwood senaryosu olmuş' dedi. Duruşma devam ederken, yeni mağdurların da davaya dahil olduğu bildirildi.

Kartalkaya duruşmasının 2. celsesi devam ederken yangın faciasında kızı ve eşini kaybeden acılı baba Rıfat Doğan, "Aynı gafillikle, aynı vicdansızlıkla, aynı kibirlerindeler. Hollywood senaryosu yazmaya çalışırken Boluwood senaryosu olmuş" dedi.

Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi yaralanmıştı. Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasının 2. duruşması bugün başladı. 19'u tutuklu 32 sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı. Kartalkaya duruşmasının 2. celsesinde 4 yeni mağdur ve iddianamesi dosyaya dahil edildi. Sanık ve sanık avukatlarının savunmalarıyla duruşma devam ediyor.

"Aynı gafilllikle, aynı vicdansızlıkla, aynı kibirlerindeler"

Duruşmaya öğle arası verilmesinin ardından sabahtan öğleye kadar olan süreci değerlendiren faciada kızı Lalin ve eşi Ceren Yaman Doğan'ı kaybeden Rıfat Doğan, "Yangından yaralı kurtulan bir aile davaya dahil oldu. İddianameler birleşti. Sanık ve sanık avukatları tekrar savunmalarını yapıyorlar. Mağdur avukatları da sorularını soruyorlar. Aynı fafillikle, aynı vicdansızlıkla, aynı kibirlerindeler. Hollywood senaryosu yazmaya çalışırken Boluwood senaryosu olmuş. O yüzden her yerden patlak veriyor. Gerçeklerin de gün yüzüne çıkmak gibi kötü bir huyu var. Biz mahkeme heyetine güveniyoruz. Tüm sorumluların hak ettikleri cezaları alacağına inanıyoruz" dedi.

"Bunların yatacak yeri yok"

Ceren Yaman Doğan'ın kuzeni Hatice Yamaner, "Bolu'nun evlatları ve dışarıdan bizim misafirimizdi. Biz kaybettik. Sahip çıkmaya çalışıyoruz. Suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Panik butonu yok, alarm yok hiçbir şey yok. Savunmaya çalışıyorlar kendilerini bunların yatacak yeri yok. Ezberlediklerini içeride anlatmaya çalıştılar. Bunların yaşamaya hakkı yok" dedi. - BOLU

