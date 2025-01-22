Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Özüm'e ilişkin yürek burkan detay

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de geçtiğimiz gece çıkan yangında 79 kişi hayatını kaybederken; yangın faciasına ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında 11 kişinin gözaltına alındığı ve bu sayının artabileceği ifade ediliyor.

KAHREDEN DETAY

Öte yandan yangın faciasında yaşamını yitiren yurttaşlarımıza ilişkin bilgiler gelmeye de devam ediyor. Hayatını kaybeden 79 kişiden biri olan 17 yaşındaki Özüm Karataşlı'nın ölümünün ayrıntıları ise yürekleri burktu.

YANLIŞ YÖNE KAÇMIŞ

Diş Hekimi Macit Karataşlı ve ailesinin de yangın gecesi otelde konakladığı, yangına uykularında yakalandığı öğrenildi. Ailenin panikle otelden çıkış yaptığı ancak 17 yaşındaki kızları Özüm Karataşlı'nın korkuyla birlikte başka yöne kaçtığı ortaya çıktı. Genç kızın yangında hayatını kaybettiği belirlendi.