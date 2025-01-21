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Kartalkaya'daki otelden yangın öncesi paylaşım: Köroğlu Dağları seni çağırıyor

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Bolu Kartalkaya'da gece yarısı başlayan yangında küle dönerek 10 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in sosyal medya hesabından felaketten yalnızca bir kaç saat önce yapılan paylaşım büyük ses getirdi. Otelin Instagram hesabında yayınladığı hikayede "Köroğlu Dağları seni çağırıyor" ifadesiyle reklam yaptığı belirlendi.

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde gece yarısı başlayan yangında 10 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de yaralandı. Olayın aydınlatılması için 4 başmüfettiş görevlendirilirken Sağlık, İçişleri ve Kültür Turizm bakanı incelemelerde bulunmak için bölgeye gidiyor.

PAYLAŞIM GÜNDEM OLDU

Otelde gün ağarınca ortaya çıkan manzara yaşanan felaketin boyutlarını gözler önüne sererken yangından saatler önce yapılan bir paylaşım ise kısa sürede gündem oldu.

Kartalkaya'daki otelden yangın öncesi paylaşım: Köroğlu Dağları seni çağırıyor

GECELİĞİ 30 BİN TL'YE YAKLAŞIYOR

Yangında küle dönen Grand Kartal Otel'in Instagram hesabından paylaşılan hikayede "Köroğlu Dağları seni çağırıyor" ifadelerinin yer aldığı görüldü. Geceliği ortalama20 bin TL ile 30 bin TL arasında değişen otel bölgenin en pahalı konaklama adreslerinden biri olarak gösteriliyordu.

Kartalkaya'daki otelden yangın öncesi paylaşım: Köroğlu Dağları seni çağırıyor
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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