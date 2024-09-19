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Kartal'da 5 Katlı Binanın Çatı Katı Yangınla Küle Döndü

Kartal'da 5 Katlı Binanın Çatı Katı Yangınla Küle Döndü
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İstanbul'un Kartal ilçesinde bir binanın çatı katında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında herhangi bir ölüm veya yaralanma yaşanmazken, çatının kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Kartal'da 5 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu

İSTANBUL - Kartal'da 5 katlı bir binanın çatı katı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Kartal Esentepe Mahallesi Yeditepe Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm çatıyı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Mahallede yangın nedeniyle büyük panik yaşandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, alevlere teslim olan binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi. Polis yangına ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR - 3.Sayfa

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