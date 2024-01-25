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Kartal'da 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren anneye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

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İstanbul Kartal'da 3 yaşındaki oğlunu beşiğinde boğarak ölümüne neden olan anne, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İlk savunmasında olayı reddeden anne ikinci savunmasında her şeyi itiraf etti. Annenin bir oğlunun daha hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kartal'da 3 yaşındaki oğlunu beşiğinde boğarak ölümüne neden olan anne ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İlk savunmasında olayı reddeden anne ikinci savunmasında her şeyi itiraf etti.

Kartal'da 14 Ekim 2019 tarihinde beşiğinde yatan 3 yaşındaki oğlu Enes Aslan Özdemir'in nefes almadığını ve morardığını fark eden anne Meryem Topcu (28) durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Epilepsi hastası olan Özdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

1 OĞLU DAHA HAYATINI KAYBETMİŞ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Meryem Topcu'nun 11 aylık oğlu Ömer Faruk Özdemir'in de epilepsi hastası olduğu, 5 Temmuz 2019 tarihinde hastanede epilepsi nedeniyle takibi yapıldığı esnada Topcu'nun Ömer Faruk Özdemir'i boğmaya çalıştığı kaydedildi. Ömer Faruk Özdemir taburcu olduktan bir süre sonra 31 Temmuz 2019 tarihinde anne Meryem Topcu tarafından morarmış halde bulundu. 2 Ağustos 2019 tarihinde ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken hayatını kaybettiği kaydedildi.

Enes Aslan Özdemir'in ölümünün ise boyun bölgesine bası uygulanmasına bağlı meydana gelmiş olabileceğinin belirtildiği iddianamede, Meryem Topcu'nun ölümle sonuçlanacağını bildiği halde isteyerek yaptığı eylemini doğrudan kasıtla gerçekleştirdiği yönünde şüphe oluştuğu kaydedildi.

ÖNCE KUSURUM YOK DEDİ SONRA İTİRAF ETTİ

Meryem Topcu savcılık ifadesinde, "Beşiğine baktığımda oğlum Enes morarmış vaziyetteydi. İlk müdahaleyi hemşire üst komşum İ.Ö. yaptı. Kalbi müdahale edilmeden önce durmuştu. Ambulansı aradım. Diğer oğlum Ömer Faruk Özdemir de 1 ay önce vefat etti. Benim kusurum yoktur" dedi.

Meryem Topcu, mahkemeden duruşma olduğuna dair evrak aldıktan sonra karakola giderek çocuğunun gözünün önüne gelmeye başladığını ve bu durumu itiraf etmesi gerektiğini belirtti. Topcu, çocuğunun boğaz kısmını sıkarak nefes almasını engellediğini, çocuğun çırpınmaya başladığını ve sonrasında kontrol ettiğinde hareketsiz olduğunu, herkese eceliyle öldüğünü söylediğini ifade etti.

Geçtiğimiz hafta görülen karar duruşmasında mahkeme, Meryem Topcu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek, Topcu'nun "Nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aslan Özdemir Faruk Özdemir Ömer Aile İçi Şiddet Ceza Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Tng Trk:

Bu nasil bir vicdan!!??? Tüm dünyada kanun olmalı. Doğum kontroll hapı zorunlu ve doğum yapabilmek icin izin alınması lazım. izin alınmadan doğum yapıldıgında hem para cezası hem cocuğu ellerinden almak. cocuğu istıyorlarsa da kontroll şartıyla verilmesi süper olurdu

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