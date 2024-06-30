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Ön camdan giren bariyer arka camdan çıktı! Feci kazada burnu bile kanamadı

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İstanbul'da D-100 Karayolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir taksi, bariyere saplandı. Kazada taksinin ön camından girip arka camdan çıkan bariyer, olayın şiddetini gözler önüne sermeye yetti. Feci kazada sürücü ise sadece kaşından yaralandı.

İstanbul Kartal'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, bariyere ok gibi saplandı. Taksi şoförü kazayı kaşındaki sıyrıkla atlattı.

TAKSİ BARİYERE SAPLANDI

Kaza, saat 05.30 sıralarında Kartal D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Taksi, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere ok gibi saplandı. Kazada aracın ön camından içeri giren bariyer arka camdan dışarı çıktı.

Ön camdan giren bariyer arka camdan çıktı! Feci kazada burnu bile kanamadı

TAKSİ ŞOFÖRÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Taksi şoförü şans eseri kazada hafif şekilde yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ön camdan giren bariyer arka camdan çıktı! Feci kazada burnu bile kanamadı

"BOMBA GİBİ BİR SES GELDİ"

Kazaya tanık olan Ayten Aydın, "Ben durakta otobüs bekliyordum. Bomba gibi bir ses geldi. Bomba koydular herhalde bomba patladı sandım. Bir baktım taksi. Allah'a şükürler olsun adam sapasağlam çıktı. Sadece kaşında sıyrık vardı. Bariyere çarpmış. Bariyer arabanın içinden girmiş öbür taraftan çıkmış. Kurban olduğum Allah'ım korudu. Tek başınaydı, kimse yoktu yanında. Şoföre hiçbir şey olmamış. Ambulans geldi götürdüler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

D-100 Karayolu İstanbul Kartal 3.Sayfa Yaşam Haberler

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