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Manisa, 15 yaşındaki Erdem Demir'e ağladı

Manisa, 15 yaşındaki Erdem Demir'e ağladı
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İzmir Karşıyaka'da çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi Erdem Demir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi Manisa'nın Salihli ilçesinde gözyaşları arasında defnedildi. Olayla ilgili iki şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi Erdem Demir, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, Karşıyaka sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karşıyaka Fevzipaşa Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Erdem Demir ile C.C. (18) ve D.K. (19) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erdem Demir bıçakla yaralandı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 8 Haziran Pazartesi günü hayatını kaybetti.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen C.C. ve D.K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan yakınları tarafından teslim alınan Erdem Demir'in cenazesi, Salihli'nin Caferbey Mahallesi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından genç öğrenci, mahalle mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Erdem Demir'in vefatı, yakınları, sevenlerini ve arkadaşlarını yasa boğarken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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