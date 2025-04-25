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Karşısındaki bir kadın! Gözü dönen ev sahibi eşkıyalığa soyundu

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Kocaeli'de kiracısını evden çıkarmak isteyen ev sahibi, yaşanan tartışma sonrası daire kapısını zorlayarak içeri girmeye çalıştı. Evde yalnız olan kiracı kadın, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Olay sonrası resmi şikayet olup olmadığı henüz netleşmedi.

Kocaeli'de bir apartman dairesinde ev sahibi kiracısını evden çıkarmak istedi. Bu talebini kiracısına ileten ancak olumsuz yanıt alan ev sahibi, yaşanan tartışmanın ardından daireye zorla girmeye çalıştı.

EVE ZORLA GİRMEYE ÇALIŞTI

Dairede yalnız olduğu öğrenilen kiracı kadın, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde ev sahibinin dairenin kapısını zorladığı, içerideki kadının ise panik içinde "Ne yapıyorsun ya sen" diyerek tepki gösterdiği duyuldu.

YAPTIĞI SUÇ TEŞKİL EDİYOR

Olayın ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, hem kiracının hem de ev sahibinin tutumunu tartışmaya açtı. Hukukçular ise bu tür durumlarda izlenmesi gereken yasal yolların altını çizerek, zorla eve girmenin suç teşkil edebileceğini vurguladı.

Karşısındaki bir kadın! Gözü dönen ev sahibi eşkıyalığa soyundu
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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