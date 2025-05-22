Karşılıksız çek şoku! Yağmur Atacan mahkemelik oldu

Karşılıksız çek şoku! Yağmur Atacan mahkemelik oldu
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Denizli'de yaş mama ve konserve üretimi yapan bir firma, oyuncu Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'ın sahibi olduğu evcil hayvan ürünleri şirketine karşı verdiği ürünler karşılığında tahsil edemediği çek nedeniyle yargıya başvurdu. 761 bin 510 TL'lik çekin karşılıksız çıkması üzerine firma hem Atacan'a hem de şirketine dava açtı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde faaliyet gösteren bir yaş mama ve konserve üretim firması, ünlü oyuncu Yağmur Atacan'ın sahibi olduğu Xpet Evcil Hayvan Ürünleri şirketine yönelik alacak davası açtı. Firmanın, verilen çeklerin karşılıksız çıkması ve muhatap bulamaması nedeniyle yargı yoluna başvurduğu bildirildi.

ÇEK KARŞILIKSIZ ÇIKTI

Evcil hayvan ürünleri sektöründe yaklaşık bir yıldır ticari ilişkilerini sürdüren iki firma arasında yaşanan gelişmeler, hukuki süreci beraberinde getirdi. İddiaya göre, Denizli merkezli üretim firması, Atacan'ın şirketine tedarik ettiği ürünler karşılığında toplamda 761 bin 510 TL tutarında çek aldı. Ancak 27 Nisan 2025 vadeli bu çekin günü geldiğinde banka tarafından "karşılıksız" olduğu bilgisi verildi.

Karşılıksız çek şoku! Yağmur Atacan mahkemelik oldu

"KENDİSİNE ULAŞAMIYORUZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan firma Finans Müdürü Sadri Porhan, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı, "Denizli'de yaş mama ve konserve üreten bir firmayız. Yağmur Atacan'ın sahibi olduğu Xpet Evcil Hayvan Ürünleri şirketiyle yaklaşık 1 yıldır ticari faaliyetlerde bulunuyoruz. Son 2-3 aya ilişkin alınan ürünler için firmaya ait çekler verdi. Bu çeklerden bir tanesinin günü geldi ve bu çek karşılıksız çıktı. Günü gelmemiş çeklerimiz de var. Kendisine ulaşmak istedik ama ulaşamadık. Sonuç olarak kendisi ile ilgili idari ve icra takibi başlattık."

Karşılıksız çek şoku! Yağmur Atacan mahkemelik oldu

Firmanın resmi şikayeti üzerine başlayan yargı sürecinin devam ettiği bildirildi. Taraflar arasında henüz uzlaşma sağlanamazken, çekin yanı sıra diğer alacak kalemlerinin de inceleme konusu olabileceği belirtiliyor. Denizli firması, kamuoyuna yaptığı açıklamada mağduriyetlerinin giderilmesi ve benzer durumların tekrar yaşanmaması için sürecin dikkatle takip edileceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet Karagöz:

Pınar Altuğ dan inciler '' “Türban tedirgin etmekten ziyade rahatsız ediyor. Biz Atatürk 'ün çocuklarıyız." "Hayatımdan memnunum. Çok bunaldığım zaman yurt dışına Türklerin olmadığı yerlere kaçıyorum. Kenar köşe yerlerde tatil yapmayı seviyoruz" dedi.

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Haber YorumlarıCengiz Ozkan:

Hayvan sevgilerini nedeni belli oldu

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