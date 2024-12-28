Kars'ta Yolcu Otobüsü Devrildi, Çok Sayıda Yaralı Var

Kars'ın Selim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü devrildi. Çok sayıda yaralının olduğu kaza yerine 112 ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Kars'a giden yolcu otobüsü, Selim ilçesi Oluklu köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kaza yerinde 112 ekipleri yaralılara müdahale ediyor. - KARS