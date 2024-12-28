Kars'ta Yolcu Otobüsü Devrildi, Çok Sayıda Yaralı Var
Kars'ın Selim ilçesinde İzmir'den Kars'a giden yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Kaza yerine 112 ekipleri sevk edildi.
Kars'ın Selim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü devrildi. Çok sayıda yaralının olduğu kaza yerine 112 ekipleri sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Kars'a giden yolcu otobüsü, Selim ilçesi Oluklu köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kaza yerinde 112 ekipleri yaralılara müdahale ediyor. - KARS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa