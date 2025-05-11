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Kars'ta Yıldırım Hayvan Sürüsüne İsabet Etti: 2 Çoban Yaralandı

Kars'ta Yıldırım Hayvan Sürüsüne İsabet Etti: 2 Çoban Yaralandı
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Kars'ta sağanak yağmur sırasında yıldırım, büyükbaş hayvan sürüsüne isabet etti. Olayda 10 hayvan telef olurken, 2 çoban yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Kars'ta hayvan sürüsüne yıldırım isabet etti: 2 çoban yaralandı

KARS - Kars'ta büyükbaş hayvan sürüsüne yıldırım isabet etti. Yıldırım isabet ettiği 10 hayvan telef olurken, 2 çoban yaralandı.

Kars'ta sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Kağızman ilçesine bağlı Kömürlü köyünde hayvanları arazide otlatan Ö.B. ile Gökhan Yalçın, sağanak yağmurun başlamasıyla birlikte köye dönmek için hayvanlar ile birlikte yola çıktı.

Yağmur ile birlikte peş peşe düşen yıldırımlardan birisi hayvan sürüsüne isabet etti. Yıldırımın çarpmasıyla birlikte Ö.B. ve Gökhan Yalçın, kısa süreliğine baygınlık geçirdi Köylülerin yardımıyla yaralılar Kars'taki hastanelere sevk edildi.

Olayı anlatan Gökhan Yalçın, hayvanlarla birlikte köye dönerken yıldırım düştüğünü ve kendilerine geldiklerine hayvanların telef olduğunu belirtti.

Öte yandan yıldırım düştüğü 10 büyükbaş hayvan telef olurken, hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kars'ta sağanak yağmur aralıklarla devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU - 3.Sayfa
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