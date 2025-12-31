Haberler

Kars'ta yılbaşı tedbirleri

Kars Valiliği, yılbaşı etkinliklerinde vatandaşların huzur ve güven içinde yılbaşı geçirebilmeleri için 660 polis ve 1.971 jandarma ile toplam 2.631 güvenlik gücü görevlendirdi. Genel güvenlik, asayiş ve trafik için çeşitli önlemler alındı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, " Vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven ortamı içerisinde girmelerini temin etmek, genel güvenliğin ve asayişin muhafazası ile kamu düzenini sağlamak, vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahat edebilmelerini temin etmek amacıyla Valiliğimizce; genel güvenlik, asayiş ve trafik başta olmak üzere çeşitli tedbirler alınmıştır" denildi.

Güvenlik tedbirlerinin yılbaşından sonra da devam edileceğine dikkat çeken açıklamada, "Yılbaşı tedbirleri kapsamında; 30.12.2025- 02.01.2026 tarihleri arasında halkımızın yoğun olarak bulunduğu caddeler, Harakani Havalimanı, Tren Garı, Otobüs Terminali, Park ve Meydanlar, Umuma Açık Eğlence Yerleri, Sarıkamış Kayak Merkezi, Ani Ören Yeri ve Çıldır Gölü başta olmak üzere ilimiz merkezi ve ilçelerinde İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 660 personel, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bin 971 personel görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
