Kars'ta yılbaşı tedbirleri

Kars'ta yılbaşında 660 polis ve bin 971 jandarma olmak üzere toplam 2 bin 631 güvenlik gücü görev alacak.

Kars Valiliği'nce vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamı içerisinde girmelerini temin etmek, genel güvenliğin ve asayişin muhafazası ile kamu düzenini sağlamak için bir takım önlemler alındı.

Valilik vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmelerini temin etmek amacıyla genel güvenlik, asayiş ve trafik başta olmak üzere çeşitli tedbirleri aldığını duyurdu.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, " Vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven ortamı içerisinde girmelerini temin etmek, genel güvenliğin ve asayişin muhafazası ile kamu düzenini sağlamak, vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahat edebilmelerini temin etmek amacıyla Valiliğimizce; genel güvenlik, asayiş ve trafik başta olmak üzere çeşitli tedbirler alınmıştır" denildi.

Güvenlik tedbirlerinin yılbaşından sonra da devam edileceğine dikkat çeken açıklamada, "Yılbaşı tedbirleri kapsamında; 30.12.2025- 02.01.2026 tarihleri arasında halkımızın yoğun olarak bulunduğu caddeler, Harakani Havalimanı, Tren Garı, Otobüs Terminali, Park ve Meydanlar, Umuma Açık Eğlence Yerleri, Sarıkamış Kayak Merkezi, Ani Ören Yeri ve Çıldır Gölü başta olmak üzere ilimiz merkezi ve ilçelerinde İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 660 personel, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bin 971 personel görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - KARS