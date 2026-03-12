Haberler

Kars'ta "Yasa Dışı Bahis" uygulaması: 61 işyeri denetlendi

Kars'ta 'Yasa Dışı Bahis' uygulaması: 61 işyeri denetlendi
Güncelleme:
Kars Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine karşı geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. 61 iş yeri kontrol edildi, 455 kişinin GBT sorgulandı, olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Kars'ta genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen uygulama, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yapıldı.

Yapılan denetimlerde, özellikle kahvehane, kıraathane, internet kafe ve dernek ya da kooperatif adı altında faaliyet gösteren iş yerlerinde kumar ve tombala olarak bilinen oyunların oynatılmasının önüne geçilmesi hedeflendi. Ayrıca suç örgütlerinin önemli gelir kaynaklarından biri olan yasa dışı bahis faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla kapsamlı kontroller gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında Kars il merkezi ile birlikte 6 ilçede eş zamanlı denetimler yapıldı. Toplam 14 ekip ve 36 polisin görev aldığı uygulamada, ganyan bayileri, iddia bayileri, internet kafeler ve kahvehaneler başta olmak üzere 61 iş yeri kontrol edildi. Denetimler sırasında 455 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT)'si sorgulandı.

Yapılan sorgulamalar sonucunda 1 kişi hakkında yoklama kaçağı/bakaya işlemi uygulanarak yoklama bakaya formu düzenlendi ve gerekli tebligat yapılırken, denetlenen iş yerlerinde ise yasa dışı bahis ya da kumar oynatılmasına yönelik herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kars Emniyet Müdürlüğü'nce yasa dışı bahis suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulanarak, vatandaşların da şüpheli durumları güvenlik birimlerine bildirmelerinin önemine dikkat çekildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
