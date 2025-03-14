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Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: İki İranlı Tutuklandı

Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: İki İranlı Tutuklandı
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Kars İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Digor ilçesinde yapılan yol kontrolü sırasında 405 gram metamfetamin ele geçirildi. İki İran vatandaşı gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, kullanmak, bulundurmak, imal veya ticaretini yapan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar sürüyor.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca Digor Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde alınan arama kararına istinaden; Kars'ın Digor ilçesinde yol kontrol ve araması yapıldı.

Jandarma ekiplerince kontrol için durdurulan bir araçta uyuşturucu madde arama köpeği "Tabla" ile yapılan aramada, Tabla'nın tepki vermesi üzerine İran uyruklu 2 kişinin eşya ve üzerlerinde 6 parça halinde, toplam 405 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olay ilgili olarak 2 İranlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan İranlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca halkımızın huzur ve güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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