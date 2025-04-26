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Rüşvet anı kamerada

Kars'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Kars'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı
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Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne ait zırhlı polis aracıyla çarpışan otomobilin sürücüsü T.Ö. ve diğer yaralılar hastanelere sevk edildi.

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza; Harakani Havalimanı Kavşağı'nda meydana geldi. T. Ö. yönetimindeki 36 FH 429 plakalı otomobil, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne ait zırhlı polis aracıyla çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü T.Ö., S. E., D. E., V. E., ile polis memurlar M.B., ve T. Ö, yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Meydana gelen kazada ağır yaralanan V. E. Doktorlarının yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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