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Kars'ta Terör Örgütü Propagandası Yapan Kişi Yakalandı

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Kars'ta terör örgütü propagandası yapan ve hakkında 3 yıl hapis cezası bulunan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı. Kağızman'da ise terör örgütünce toprağa gömülmüş vaziyette yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi.

Kars'ta terör örgütü propagandası yapan ve hakkında 3 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi jandarma ekiplerince yakalandı. Kağızman'da ise terör örgütünce toprağa gömülmüş vaziyette yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre ederek engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma ekiplerince Digor ilçesi Dağpınar Beldesi'nde yapılan 'şok' yol kontrollerinde durdurulan toplu ulaşım aracında kontrol yapıldı.

Jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde, C.E. (33) terör örgütü propagandası yapmak, PKK/KCK suçundan 3 yıl, 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğundan dolayı Digor Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan C.E. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca Kağızman ilçesi Yolkorur köyü kırsalında icra edilen operasyonlarda PKK/ KCK terör örgütü mensuplarınca gömüldüğü değerlendirilen, 4 adet 50 kiloluk un, tuz, 6 paket maya, 2 çaydanlık, 1 tencereden oluşan yaşam malzemeleri ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Ele geçirilen yaşam malzemeleri Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek olay yerinde imha edildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla mesai mevhumu gözetmeksizin çalışmaya devam edeceğiz" denildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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