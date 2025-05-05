Kars'ta Sulama Kanalına Düşen Büyükbaş Hayvanlardan İkisi Telef Oldu

Kars'ta Sulama Kanalına Düşen Büyükbaş Hayvanlardan İkisi Telef Oldu
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Kars'ın Kağızman ilçesinde sulama kanalına düşen 6 büyükbaş hayvandan 4'ü kurtarıldı, 2'si ise telef oldu. Olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kars'ta sulama kanalına düşen 6 büyükbaş hayvandan 4'ü kurtarılırken, 2'si telef oldu.

Kars'ın Kağızman ilçesi Narinkale Caddesi'nde bulunan hidroelektirik santrali (HES) barajı kanalına 6 büyükbaş hayvan düştü. Kanala düşen hayvanlar vatandaşları seferber ederken, bölgeye Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, hayvanları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, halat yardımıyla 6 hayvandan 4'ünü kurtardı. Suya kapılan diğer 2 büyükbaş hayvan ise kurtarılamayarak telef oldu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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