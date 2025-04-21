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Kars'ta Silahlı Kavga: Greyder Operatörü Ağır Yaralandı

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Kars'ta kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, olay yerinden geçen greyder operatörü A.A. ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kars'ta kurşun isabet eden özel idare çalışanı ağır yaralandı

KARS - Kars'ta 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada, kurşunun isabet ettiği olay yerinden geçen greyder operatörü ağır yaralandı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde Melikköyü'nde O,T., C.T., O,.T, ile S.Ç. arasında kız kaçırma mevzusu nedeniyle ilçe merkezinde tarafların karşılaşmasıyla kavga çıktı.

Önce sözlü olarak başlayan kavga daha sonra büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada, olay yerinden geçen Arpaçay Özel İdaresi greyder operatörü A.A.'ya kurşun isabet etti. Kurşunun isabet ettiği A.A. ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulanslarla Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Greyder operatörü A.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi

Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Silahlı kavga ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURGUT KAYA - 3.Sayfa
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