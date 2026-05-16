Kars'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Kars'ın en işlek noktalarından biri olan Faikbey Caddesi'nde 2 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tabancayla vurulan 1 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde kent merkezindeki Faikbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde karşılaşan 2 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında şüpheli, yanında bulunan tabancayla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu M.Ö., bacağına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Silah seslerinin duyulmasıyla birlikte cadde üzerindeki vatandaşlar panik yaşarken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayın yaşandığı caddeyi güvenlik şeridiyle kapatarak çevrede geniş önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çok sayıda boş kovan toplandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken, olayın şüphelisi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı